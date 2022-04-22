Українцю Харківська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру за фактом державної зради та колабораційної діяльності.

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Згідно з даними слідства, у Козачій Лопані, що в Харківській області, чоловік перейшов до російського ворога та добровільно отримав посаду "голови адміністрації смт Козача Лопань Харківської області".

Підозрюваний надавав допомогу учасникам військових формувань РФ з пошуку в Козачій Лопані осіб, які брали участь в АТО/ООС, місцевих волонтерів та активістів. Він налагодив забезпечення російських військовослужбовців спецтехнікою для будівництва блокпостів,

– повідомили в Офісі Генпрокурора.

Відомо, що він агітував місцевих мешканців до лояльного ставлення до окупаційних військ та до країни-агресорки Росії.

Також він повідомляв російським ЗМІ про можливість проведення референдуму на територіях, які окупували російські військовослужбовці.

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