Його затримали після того, як він отримав всю суму від одного з охочих незаконно виїхати за межі України. Наразі тривають слідчі дії.

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Що трапилось

Мешканець Львова організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через держкордон на період дії воєнного стану.

За 12 тисяч доларів (понад 350 тисяч гривень) чоловік обіцяв надати документи для безперешкодного перетину кордону військовозобов’язаним чоловікам.

Правоохоронці обирають підозрюваному запобіжний захід.

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