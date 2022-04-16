Досудове розслідування цієї справи свідчить, що представники СБУ та Нацполіції вимагали кошти за "вплив на суддів при обранні запобіжного заходу".

Читайте також: Провальний план: поранений окупант назвався українцем та вдавав, що втратив пам'ять



За зміну запобіжного заходу правоохоронці вимагали 9 тисяч доларів і ще 15 тисяч за можливу зміну підслідності,

– йдеться у повідомленні.

Деталі справи

План із уникнення відповідальності виглядав наступним чином: затримані правоохоронці визначили місце, куди підозрюваний повинен був підкинути психотропні речовини, чим би підставив свого спільника та уникнув би покарання.



САП та НАБУ "на гарячому" спіймали правоохоронців у Івано-Франківській області

Правоохоронців викрили на одержанні 10 тисяч доларів – наразі вирішується доля оголошення підозри у злочині та обрання запобіжного заходу, а також триває досудове розслідування справи.