Досудебное расследование этого дела свидетельствует, что представители СБУ и Нацполиции требовали средства за "воздействие на судей при избрании меры пресечения".

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За изменение меры пресечения правоохранители требовали 9 тысяч долларов и еще 15 тысяч за возможное изменение подследственности,

– говорится в сообщении.

Детали дела

План по уходу от ответственности выглядел следующим образом: задержанные правоохранители определили место, куда подозреваемый должен был подбросить психотропные вещества, чем бы подставил своего сообщника и избежал наказания.

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Правоохранителей разоблачили на получении 10 тысяч долларов – в настоящее время решается судьба объявления подозрения в преступлении и избрании меры пресечения, а также продолжается досудебное расследование дела.