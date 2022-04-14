Спершу лікарі не зрозуміли, що хлопець обманює та кинулись на пошуки родичів пораненого. У соціальних мережах користувачі інтенсивно поширювали оголошення з проханням знайти рідних пораненого юнака, який перебував в одній з міських лікарень з "амнезією".

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Але виявилось, що ніякий він не українець. Так, криворіжці ідентифікували особу, але вони впізнали в ньому російського окупанта. Небайдужі користувачі зуміли знайти його сторінку в одній з російських соцмереж.

Росіянина покинули свої ж

З'ясувалося, що цього окупанта пораненим покинули його "побратими" з ворожого російського підрозділу, котрі на бортах техніки пишуть "своїх нє бросаєм".

Тим часом російський солдат не вигадав нічого кращого, як перевдягнутись у цивільний одяг і вдавати амнезію. У слушний час він планував втекти з лікарні та з України.

Ворога передали у турботливі руки спецслужб

Окупанта вже затримали та передали до спецслужб, які відправлять полоненого до спецтабору після допиту.

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