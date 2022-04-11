Військові пожартували, що Путіна навіть море не прийняло, бо не місце йому на нашій землі та морі.

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В Оперативному командувані "Південь" повідомили, що ЗСУ патрулюють, забезпечують безпеку та захист людей і обов’язково зачистять нашу землю від непотребу.

Так, вони на узбережжі помітили надгробок президента РФ Володимира Путіна. Там вигравіювати напис "Рускій воєнний корабль", а дата смерті була вказала – 24 лютого 2022 року.

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Військові додали, що прогулянки узбережжям для цивільних громадян в сучасних умовах можуть бути вкрай небезпечні.

До слова, на Запоріжжі російські десантники, які керували бойовою машиною, напилися та потопили її. Ймовірно, окупанти також загинули.

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