Про те, що вірусний ролик із танцюючими трунарями все ж матиме нового власника, стало відомо 9 квітня. А проходив аукціон двома днями раніше.

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Знадобилися довгі перемовини

Знаменитий мем з вірусного відео перетворила NFT-токен ​українська PR-агенція Zlodei Advertising. Ідея виникла ще до повномасштабної війни, проте реалізувати її вдалося лише зараз.

Із PR-спільнотою ми виставляємо всю нашу світову популярність на аукціон NFT. Наш мем Coffin Dance (Dancing Pallbearers),

– написали в описі до відео.

Для того, щоб продаж став можливим, довелося вести довгі перемовини з менеджерами кенійського лейбла, якому належали авторські права на оригінал ролика. Це стало буквально першою монетизацією самих героїв мему, адже раніше всі гроші отримував той же лейбл.

На NFT-аукціоні вдалося продати мем за 327 одиниць криптовалюти ефір (ETH). Це станом на 10 квітня дорівнює 1 064 989 доларів.

Що таке NFT Особливий тип криптовалюти, який є одиницею даних на основі технології блокчейн. Такі токени є унікальними цифровими елементами та підтверджують право власності у єдиній світовій системі.



NFT – невзаємозамінний токен. Тобто в нього немає фіксованої ціни, яку можна перевести в іншу валюту. Тому власність у такому форматі може коштувати, умовно, від 1 цента до мільярда доларів.

Оригінал ролика, який став вірусним: дивіться відео

Зверніть увагу! Танцівники-трунарі записали відео-звернення, де розповіли детальніше про цей аукціон. Його можна переглянути за цим посиланням.

Детальніше – Як працює NFT та як це стало трендом: дивіться відео