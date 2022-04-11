Военные пошутили, что Путина даже море не приняло, потому что не место ему на нашей земле и море.

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В оперативном командовании "Юг" сообщили, что ВСУ патрулируют, обеспечивают безопасность и защиту людей и обязательно зачистят нашу землю от хлама.

Так, они на побережье заметили надгробие президента РФ Владимира Путина. Там выгравировали надпись "Русский военный корабль", а дата смерти была указана – 24 февраля 2022 года.

ВСУ обнаружили надгробие Путина на побережье Черного моря: смотрите видео

Военные добавили, что прогулки по побережью для гражданских лиц в современных условиях могут быть крайне опасны.

К слову, в Запорожской области российские десантники, которые управляли боевой машиной, напились и потопили ее. Вероятно, оккупанты также погибли.

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