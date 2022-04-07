Украинские защитники из 72 ОМБр им. Черных Запорожцев показали последствия употребления награбленного оккупантами алкоголя.

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По их данным, экипаж российского БМД-3 напился и утонул. "Экипаж решил, что они за штурвалом "русского военного корабля". Результат видите сами", – сообщили в Генштабе ВСУ.



Экипаж российской БМД-3 утонул после пьянки / Фото Генштаба ВСУ

Ранее около 500 военнослужащих 3 мотострелковой дивизии попали в больницу в результате тяжелого отравления алкоголем неизвестного происхождения. Российское командование списывает эти случаи на так называемые "небоевые потери".

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