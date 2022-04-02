Алкоголем неизвестного происхождения оккупантов встретили местные жители Изюмского района Харьковской области. Таким образом украинцы сопротивляются оккупантам всеми доступными средствами.

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Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. По предварительной информации, из-за тяжелого отравления алкоголем неизвестного происхождения примерно 500 оккупантов попали в больницу.

Оккупантов травят местные жители и алкоголь. Российское командование списывает эти случаи на так называемые "не боевые потери",

– отметили в ведомстве.

Кроме того, жители Изюмского района также "угостили" россиян отравленными пирожками. Двое рашистов погибли сразу, а еще 28 попали в реанимацию.

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