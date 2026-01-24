Что известно об этом деле?
После того как указанные налоговики получали средства, они "закрывали глаза" на выявленные нарушения налогового законодательства, сообщает Управление СБУ в Черниговской области.
Читайте также Кто выиграет от эпохи ИИ: профессии, которые будут иметь шестизначные зарплаты и бешеный спрос
После получения денег налоговики не фиксировали выявленные нарушения налогового законодательства или вообще не привлекали субъектов хозяйствования к предусмотренной законом ответственности,
– говорится в сообщении СБУ.
Обратите внимание! Как указывает СБУ, доход фигурантов этого дела ежемесячно превышал 500 тысяч гривен.
Состоялись обыски в жилье и на местах работы подозреваемых, во время которых были изъяты:
- деньги;
- черновые средства;
- средства связи и другие доказательства.
К тому же сотрудниками СБУ было задекларировано ряд фактов получения злоумышленниками неправомерной выгоды.
Сейчас следователи СБУ сообщили заместителю начальника управления, начальнику отдела и главному государственному инспектору о подозрениях по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины,
– говорится в сообщении.
Важно! Статья 368 часть 3 УКУ предусматривает получение неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц. При этом, оно совершено повторно и должностными лицами, которые занимают ответственное положение.
Как будет развиваться это дело?
Как известно, сейчас решается вопрос, об избрании меры пресечения для фигурантов. К тому же рассматривается возможность отстранения подозреваемых от занимаемых должностей. Интересно, что проведению расследования способствовало руководство ГНС.
Продолжаются комплексные мероприятия, которые должны способствовать привлечению к ответственности всех участников коррупционной схемы. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.