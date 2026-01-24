Что известно об этом деле?

После того как указанные налоговики получали средства, они "закрывали глаза" на выявленные нарушения налогового законодательства, сообщает Управление СБУ в Черниговской области.

После получения денег налоговики не фиксировали выявленные нарушения налогового законодательства или вообще не привлекали субъектов хозяйствования к предусмотренной законом ответственности,

– говорится в сообщении СБУ.

Обратите внимание! Как указывает СБУ, доход фигурантов этого дела ежемесячно превышал 500 тысяч гривен.

Состоялись обыски в жилье и на местах работы подозреваемых, во время которых были изъяты:

деньги;

черновые средства;

средства связи и другие доказательства.

К тому же сотрудниками СБУ было задекларировано ряд фактов получения злоумышленниками неправомерной выгоды.

Сейчас следователи СБУ сообщили заместителю начальника управления, начальнику отдела и главному государственному инспектору о подозрениях по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины,

– говорится в сообщении.

Важно! Статья 368 часть 3 УКУ предусматривает получение неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц. При этом, оно совершено повторно и должностными лицами, которые занимают ответственное положение.

Как будет развиваться это дело?