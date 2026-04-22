Что изменила система CRS?
В вопросе уплаты налогов в Украину ключевым является не паспорт, а статус налогового резидента той или иной страны. Если человек считается резидентом Украины, то они должны отчитываться о доходе, заработанном в любой точке планеты. Налоги с него должны поступать в бюджет Украины. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала адвокат и руководитель ЮК "Prima Leader Group" Дина Дрыжакова.
В то же время другие правила действуют для нерезидентов. Тогда они должны платить налоги только за деньги, которые получили внутри Украины. Например, от сдачи в аренду квартиры где-то в украинском городе, или с прибыли от украинских акций.
Налоговым резидентом Украины считаются даже те люди, которые живут за границей, если:
- у него есть постоянное жилье в Украине;
- здесь остается ваш "центр жизненных интересов": проживает имя, открыт ФЛП или есть значительные активы:
- она официально зарегистрирована как предприниматель в Украине.
Как облагается налогом доход, полученный за границей?
Как рассказала эксперт, для доходов, полученных за рубежом – зарплат, гонораров, дивидендов – действует налог на доходы физических лиц (18%) и военный сбор по новой ставке – 5%.
В то же время социальная помощь от иностранных правительств и благотворительных фондов для беженцев не облагается налогом в Украине. Ее нужно только декларировать.
Можно ли избежать двойного налогообложения?
Дина Дрыжакова рассказала, что в специальных международных конвенциях есть механизмы, чтобы не платить полный налог в стране проживания и в Украине вместе.
Если Украина имеет договор со страной вашего пребывания (например, Германией или Польшей), вы можете учесть уже уплаченные за рубежом налоги. Пример: вы уплатили 15% налога с дохода в Польше. Поскольку в Украине НДФЛ составляет 18%, вам остается доплатить только разницу - 3%. Но военный сбор обычно не перекрывается иностранными налогами и уплачивается отдельно в полном объеме.
Если человек хочет платить налог по такой схеме, то в другой стране ему нужно взять справку об уплате налогов, утвержденную апостилем или с легализацией. В дальнейшем человек должен подать годовую декларацию в Украине.
Дрыжакова рассказывает, что система CRS или Common Reporting Standard позволяет знать о зарубежном доходе налогового резидента Украины. Теперь банки за рубежом автоматически присылают данные о счетах украинцев Государственной налоговой службе. Как отметили в Министерстве финансов Украины, с таким механизмом удалось ввести прозрачную налоговую среду и сделать активные шаги к эффективному внедрению международных стандартов.
Если вы не подали декларацию, а налоговая получила данные через CRS о ваших доходах, это приведет к автоматическому начислению налогов и серьезных штрафов,
– отмечает адвокат.
Как происходит декларирование доходов?
До 1 мая подается декларация об иностранном доходе за прошлый год. Проще всего это можно сделать через "Электронный кабинет плательщика" с помощью Дія.Підпис или КЭП.
Важно! Доход в долларах или евро пересчитывается в гривну по официальному курсу НБУ на день получения денег.
Самая сложная категория, по словам Дины Дрижаковой, это ФЛП, которые находятся за рубежом. Такие граждане могут платить единый налог в Украине, но в то же время страна их фактического проживания может признать их своим налоговым резидентом и требовать уплаты налогов по своим законам.
В таких случаях возникает "налоговая коллизия", которую стоит заранее обсудить с юристом в стране пребывания, чтобы не стать должником в двух государствах одновременно,
– сообщила эксперт.
Почему начали контролировать моделей OnlyFans?
Налоговая в Украине начала активно проверять модели OnlyFans, потому что получила данные об их доходах из-за рубежа через международный обмен информацией. Управляющий партнер юридической компании "Mudri Partners" Иван Мудраченко рассказал 24 Каналу, что такие доходы считаются иностранными и подлежат налогообложению в Украине, а за неуплату предусмотрены штрафы и другие санкции.
В то же время судьи часто остаются на стороне моделей. Многие штрафы отменяют из-за ошибок налоговой. Так сам факт наличия аккаунта или данных от иностранных органов не является достаточным для начисления налогов без подтверждения движения средств.