Що відомо про цю справу?

Після того як вказані податківці отримували кошти, вони "закривали очі" на виявлені порушення податкового законодавства, повідомляє Управління СБУ в Чернігівській області.

Після отримання грошей податківці не фіксували виявлені порушення податкового законодавства або взагалі не притягували суб'єктів господарювання до передбаченої законом відповідальності,

– йдеться у повідомленні СБУ.

Зверніть увагу! Як вказує СБУ, дохід фігурантів цієї справи щомісяця перевищував 500 тисяч гривень.

Відбулися обшуки у житлі та на місцях роботи підозрюваних, під час яких було вилучено:

гроші;

чорнові засоби;

засоби зв'язку та інші докази.

До того ж співробітниками СБУ було задекларовано низку фактів отримання зловмисниками неправомірної вигоди.

Наразі слідчі СБУ повідомили заступнику начальника управління, начальнику відділу та головному державному інспектору про підозри за частиною 3 статтею 368 Кримінального кодексу України,

– йдеться у повідомленні.

Важливо! Стаття 368 частина 3 ККУ передбачає одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб. При цьому, воно вчинене повторно та службовими особами які займають відповідальне становище.

Як розвиватиметься ця справа?