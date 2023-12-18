Письмо от российского генерала Главного разведывательного управления (ГРУ) получил командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко. Об этом рассказал освобожденный из плена офицер "Азова" Константин Кожекин.
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Письмо от российского генерала
По словам Кожекина, письмо было подписано первым заместителем начальника ГРУ России генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым.
Генерал ГРУ Владимир Алексеев / скриншот CNN
В мае 2022 года этот генерал приехал на "Азовсталь". Однако письмо, в котором содержалось обещание освобождения украинских защитников из плена в течение трех – четырех месяцев, у "Редиса" забрали во время первого же допроса.
Сам он говорит, что не считал письмо реальной гарантией.
Письмо за подписью Владимира Алексеева было у нашего командира на момент выхода в плен. Это не было никакой гарантией, потому что любые договоренности российская сторона нарушает легко,
– отмечает защитник.
Защитники "Азовстали" в плену: основные новости
- Защитники Мариуполя покинули территорию завода 16 – 20 мая 2022 года. Из "Азовстали" вышло более 2 тысяч военных.
- Представитель Главного управления разведки Юсов в сентябре 2022 года отмечал, что возвращение пленных, особенно защитников "Азовстали", чрезвычайно сложно, поскольку Украине приходится иметь дело с террористами.
- По его словам, Украине удалось вернуть каждого 5 защитника "Азовстали". Однако он заявил, что еще предстоит сделать немало для возвращения всех, поскольку большинство еще в руках россиян.
- В декабре 2023 года родственники военнопленных вышли на акцию в Киеве, Запорожье и Варшаве. Они стремились напомнить, что тысячи украинцев являются пленниками Кремля и не могут по праздникам быть рядом со своими родными.