Об этом сообщил monitorwar.
Смотрите также Россия запустила по Украине более 70 ракет и 450 дронов: какие области были под ударом
Какие области атаковала Россия?
Мониторинговые каналы проанализировали движение воздушных целей ночью 3 февраля. По их данным, Россия атаковала 350 ударными беспилотниками и более 60 ракетами. Речь идет о баллистическом вооружении, крылатые и противокорабельные ракеты.
Мониторы сообщили, что среди запущенных россиянами целей были различные типы БпЛА, в частности реактивные. Также летели по Украине крылатые ракеты, Искандер/KN-23 и, вероятно, Х-22/32.
Карта комбинированного удара 3 февраля / Фото из телеграмма monitorwar
Под основным ударом врага был Киев и Киевщина, Запорожье, Днепропетровщина, Сумщина, Харьковщина, Винницкая область, Одесса, Черниговщина и другие прифронтовые регионы.
Враг снова терроризировал энергетическую инфраструктуру около 15 городов, добавили мониторы.
Какие последствия удара?
Как сообщил Владимир Зеленский, в результате российской атаки 3 февраля пострадали по меньшей мере 9 человек. В разных городах повреждены жилые дома, машины, учебные заведения и энергообъекты.
После атаки на ТЭС и ТЭЦ, по данным мэра Киева Виталия Кличко, без теплоснабжения остались 1 170 многоквартирных домов столицы.
В то же время на юге Одесской области более 50 тысяч потребителей остались без света в результате российских ударов. Также изуродованы жилые дома и другие объекты.