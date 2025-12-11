В Павлограде были слышны звуки взрывов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.
Что известно о взрывах в Павлограде?
Воздушную тревогу для Павлоградского района объявили ориентировочно в 22:13. Воздушные силы сообщали о фиксации ударных беспилотников в пределах Днепропетровской области, вектором на Павлоград.
Уже в 22:20 там уточнили о движении вражеских воздушных целей в направлении на Павлоград с южной стороны. Ориентировочно в 22:40 в сети обнародовали первую информацию о том, что в черте города было громко.
В Павлограде в Днепропетровской области слышен звук взрыва,
– говорится в сообщении.
Около 22:58 в городе было громко во второй раз.
Где было громко раньше?
- Прошлой ночью враг нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры. Было зафиксировано попадание 69 ударных БпЛА и одной баллистической ракеты "Искандер-М/KN-23" на 34 локациях.
- Одесская область снова была под прицелом врага. Повреждения получили два частных дома вблизи, выбито остекление и двери админздания, вспыхнули пожары. Пострадавших из-за атаки нет.
- Также россияне ударили по объектам энергетики в Полтавской области. Значительное количество целей сбили защитники, однако зафиксировано падение обломков и попадания. Из-за этого на объектах возникли пожары.