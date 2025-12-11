У Павлограді було чути звуки вибухів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного.
Дивіться також "Шахеди" знову атакують Україну: де вже оголосили тривогу
Що відомо про вибухи у Павлограді?
Повітряну тривогу для Павлоградського району оголосили орієнтовно о 22:13. Повітряні сили повідомляли про фіксацію ударних безпілотників у межах Дніпропетровської області, вектором на Павлоград.
Вже о 22:20 там уточнили про рух ворожих повітряних цілей у напрямку на Павлоград з південного боку. Орієнтовно о 22:40 у мережі оприлюднили першу інформацію про те, що у межах міста було гучно.
У Павлограді на Дніпропетровщині чути звук вибуху,
– ідеться у повідомленні.
Близько 22:58 у місті було гучно вдруге.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Де було гучно раніше?
Минулої ночі ворог завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури. Було зафіксовано влучання 69 ударних БпЛА та однієї балістичної ракети "Іскандер-М/KN-23" на 34 локаціях.
Одеська область знову була під прицілом ворога. Ушкоджень зазнали два приватних будинки поблизу, вибито скління й двері адмінбудівлі, спалахнули пожежі. Постраждалих через атаку немає.
Також росіяни вдарили по об'єктах енергетики в Полтавській області. Значну кількість цілей збили захисники, проте зафіксовано падіння уламків та влучання. Через це на обʼєктах виникли пожежі.