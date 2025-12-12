Около 00:45 в Одесской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских дронов, передает 24 Канал.
Что известно о взрывах в Одессе?
В 00:44 Воздушные силы сообщили, что БПЛА из Николаевщины следует курсом на Одесщину.
В 01:08 стало известно, что вражеские дроны из акватории Черного моря тоже двигаются курсом на юг Одесщины.
Затем мониторинговые каналы начали сообщать о взрывах в Одессе и приближении к городу окола десятка беспилотников. В частности, было громко в Пересыпском районе.
После 2 часов ночи в Одессе прозвучала серия взрывов.
К слову, в ночь на 12 декабря под ударом российских БПЛА оказался Павлоград на Днепропетровщине.
Каковы последствия последних российских обстрелов Украины?
- В ночь на 11 декабря Россия атаковала Украину более сотни беспилотников.
- В результате попаданий на Одесщине вспыхнули пожары на объектах энергетической инфраструктуры. Также повреждены 2 частных жилых дома и админздание.
- Россияне ударили по энергетике в Кременчугском районе. Из-за прямых попаданий и падений обломков пожара охватили несколько объектов.
- В Сумах из-за вражеских ударов возникло возгорание 2-этажного нежилого здания.