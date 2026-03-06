Рада оборони міста повідомила про наслідки атаки. Розповідаємо, яка є інформація на цей момент.

Хронологія атаки "Шахеди" знову летять на Україну, вибухи гриміли у Кривому Розі: де є небезпека удару

Що відомо про атаку БпЛА на Кривий Ріг 6 березня та її наслідки?

Повітряна тривога у Дніпропетровській області, зокрема у Криворізькому районі, тривала з 00:29 до 02:42. Російська армія запустила чергові ударні БпЛА до Кривого Рогу, кілька разів у місті гриміли вибухи близько 2 ночі.

Станом на 03:20 Рада оборони міста повідомила про такі наслідки атаки:

Сталися прямі влучання БпЛА у дев'ятиповерхівку та у підприємство інфраструктури.

БпЛА у дев'ятиповерхівку та у підприємство інфраструктури. Триває гасіння пожеж та аварійно-рятувальна операція.

Поруч із місцем події розгортають штаб допомоги населенню.

Де ще лунали вибухи цієї доби?