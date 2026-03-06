Информацию о российской атаке и ее отражении сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Какие дроны били по Украине и как отработали силы ПВО?
Россияне запустили 141 ударный БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов. Дроны летели с нескольких направлений:
- Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск, что на территории России;
- Гвардейское, Чауда – ТОТ АР Крым.
Около 100 из всех запущенных дронов составляли именно "Шахеды".
По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 111 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны,
– говорится в сообщении Воздушных сил.
Однако попадания 24 ударных дронов произошли на 16 локациях, еще на одной упали обломки сбитых дронов. Военные отметили, что атака продолжается до сих пор, ведь в небе остаются несколько российских дронов.
Сбитые цели / Инфографика Воздушных сил
Какие города были в последнее время под ударом?
В ночь на 6 марта в Кривом Роге ударные дроны попали в девятиэтажный жилой дом и предприятие.
Российский БПЛА вечером 4 марта попал в гражданское судно под панамским флагом в водах Черного моря.
В тот же день российские ударные беспилотники типа "Шахед" совершили атаку на Николаев. В результате удара был поврежден объект транспортной инфраструктуры, а также ранения получил один человек.
Накануне вечером, 3 марта, российский дрон пытался нанести удар по пассажирскому поезду, следовавшему по маршруту Днепр – Ковель. Благодаря быстрой реакции работников железной дороги атаки удалось избежать – беспилотник взорвался всего в нескольких метрах от локомотива.