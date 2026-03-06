Информацию о российской атаке и ее отражении сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Какие дроны били по Украине и как отработали силы ПВО?

Россияне запустили 141 ударный БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов. Дроны летели с нескольких направлений:

Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск, что на территории России;

Гвардейское, Чауда – ТОТ АР Крым.

Около 100 из всех запущенных дронов составляли именно "Шахеды".

По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 111 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны,

– говорится в сообщении Воздушных сил.

Однако попадания 24 ударных дронов произошли на 16 локациях, еще на одной упали обломки сбитых дронов. Военные отметили, что атака продолжается до сих пор, ведь в небе остаются несколько российских дронов.



Сбитые цели / Инфографика Воздушных сил

Какие города были в последнее время под ударом?