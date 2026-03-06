Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашей области, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу силам ПВО.

Куда движутся дроны сейчас?

18:56, 6 марта

БпЛА держит курс на Киев!

18:49, 6 марта

БпЛА в направлении Гостомеля/Бучи.

18:34, 6 марта

БпЛА через север Киевщины, курсом на Иванков.

18:17, 6 марта

Черниговщина: БпЛА в направлении Славутича/Гончаровского.

18:06, 6 марта

БпЛА в направлении Харькова.

17:15, 6 марта

Николаевщина: БпЛА в районе Очакова.

16:29, 6 марта

Новая группа БпЛА из акватории Черного моря в направлении Южного.