Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашей области, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу силам ПВО.
БпЛА держит курс на Киев!
БпЛА в направлении Гостомеля/Бучи.
БпЛА через север Киевщины, курсом на Иванков.
Черниговщина: БпЛА в направлении Славутича/Гончаровского.
БпЛА в направлении Харькова.
Николаевщина: БпЛА в районе Очакова.
Новая группа БпЛА из акватории Черного моря в направлении Южного.