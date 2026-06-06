Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

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Що відомо про удар по катерах Морської пошуково-рятувальної служби?

Окупанти атакували два цивільні пошуково-рятувальні судна, які виконували гуманітарну місію в межах українського морського коридору в Чорному морі. Внаслідок ударів є постраждалі, триває евакуація екіпажів силами Військово-Морських Сил ЗСУ.

Уражені катери належать Морській пошуково-рятувальній службі та використовуються виключно для проведення рятувальних операцій і допомоги людям на морі. Вони мають спеціальний захист відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.

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Зокрема, стаття 27 Другої Женевської конвенції 1949 року гарантує захист суден, які офіційно залучені до пошуково-рятувальних операцій. Попри це, російська сторона завдала по них удару.

Ця атака є черговим доказом свідомого нехтування Росії нормами міжнародного права та створення прямої загрози безпечному функціонуванню гуманітарних морських коридорів у Чорному морі,

– наголосив Кулеба.



Наслідки атаки на катери Морської пошуково-рятувальної служби / Фото з телеграм-каналу Олексія Кулеби

Нагадаємо, Росія вночі 29 травня завдала удару по цивільному судну в Чорному морі, внаслідок чого виникла пожежа на борту. Інцидент стався після атаки безпілотника на суховантаж ANT під прапором Вануату, що належить турецькій компанії. Унаслідок влучання було пошкоджено надбудову судна, де виникла пожежа. Загоряння вдалося оперативно локалізувати. Двох членів екіпажу з пораненнями евакуювали.

Також 28 травня в Чорному морі поблизу узбережжя Туреччини зазнали атаки три танкери, які пов'язують із так званим "тіньовим флотом" Росії. За попередніми даними, по суднах було завдано ударів безпілотниками, постраждалих серед екіпажів немає.