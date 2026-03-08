Про це повідомили в ДСНС Харківщини.
Які наслідки цинічного удару?
Цієї ночі росіяни атакували дронами житловий сектор села Велика Бабка Чугуївського району.
За даними ДСНС, внаслідок влучання спалахнула пожежа у приватному будинку, а троє мирних жителів зазнали поранень.
Коли рятувальники прибули допомогти людям та загасити вогонь, ворог цілеспрямовано атакував дроном пожежний автомобіль,
– йдеться в повідомленні.
На щастя, надзвичайники не постраждали – в момент атаки вони перебували в укритті. Водночас пожежна машина в результаті удару знищена повністю.
Ворог прицільно вдарив по рятувальниках / Фото: ДСНС Харківщини
Вночі ворог атакував Україну: що відомо?
У ніч на 8 березня ворог атакував Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М, а також 117 ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів.
За попередніми даними, станом на 09:00, захисники знищили 98 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 19 ударних БпЛА на 11 локаціях.
На Полтавщині під ударом опинилося одне з промислових підприємств у Миргородському районі. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження виробничого обладнання, па місці події працюють усі необхідні служби.