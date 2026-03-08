Об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области.

Каковы последствия циничного удара?

Этой ночью россияне атаковали дронами жилой сектор села Большая Бабка Чугуевского района.

По данным ГСЧС, в результате попадания вспыхнул пожар в частном доме, а трое мирных жителей получили ранения.

Когда спасатели прибыли помочь людям и потушить огонь, враг целенаправленно атаковал дроном пожарный автомобиль,

– говорится в сообщении.

К счастью, чрезвычайники не пострадали – в момент атаки они находились в укрытии. В то же время пожарная машина в результате удара уничтожена полностью.

Враг прицельно ударил по спасателям / Фото: ГСЧС Харьковщины

Ночью враг атаковал Украину: что известно?