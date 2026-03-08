Об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области.
Читайте также "Шахеды" летают в небе над Украиной: для каких областей есть угроза
Каковы последствия циничного удара?
Этой ночью россияне атаковали дронами жилой сектор села Большая Бабка Чугуевского района.
По данным ГСЧС, в результате попадания вспыхнул пожар в частном доме, а трое мирных жителей получили ранения.
Когда спасатели прибыли помочь людям и потушить огонь, враг целенаправленно атаковал дроном пожарный автомобиль,
– говорится в сообщении.
К счастью, чрезвычайники не пострадали – в момент атаки они находились в укрытии. В то же время пожарная машина в результате удара уничтожена полностью.
Враг прицельно ударил по спасателям / Фото: ГСЧС Харьковщины
Важно! Оперативно о тревогах, угрозу БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмм-канале.
Ночью враг атаковал Украину: что известно?
В ночь на 8 марта враг атаковал Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М, а также 117 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, защитники уничтожили 98 вражеских БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 19 ударных БпЛА на 11 локациях.
На Полтавщине под ударом оказалось одно из промышленных предприятий в Миргородском районе. В результате атаки зафиксировано повреждение производственного оборудования, па месте происшествия работают все необходимые службы.