Про наслідки атаки інформує Миколаївська обласна державна адміністрація.

Дивіться також Ворог гатив балістикою та ударними БпЛА: скільки цілей збила українська ППО

Які об'єкти постраждали від атаки ворога?

Впродовж дня 12 березня російські війська завдали декількох ударів безпілотниками типу "Шахед 131/136". Ворог поцілив у об'єкт транспортної інфраструктури.

Крім того, пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура, зокрема два приватні будинки та дах навчального закладу міста.

За попередніми даними постраждалих немає.

До слова, в ніч на 13 березня на Україну летіло 127 ворожих ударних дронів, а також одна балістична ракета "Іскандер-М". Сили ППО знешкодили більшість – 117 БпЛА, однак на 8 локаціях були зафіксовані влучання.

Де нещодавно гриміли вибухи?