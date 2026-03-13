Про наслідки атаки інформує Миколаївська обласна державна адміністрація.
Дивіться також Ворог гатив балістикою та ударними БпЛА: скільки цілей збила українська ППО
Які об'єкти постраждали від атаки ворога?
Впродовж дня 12 березня російські війська завдали декількох ударів безпілотниками типу "Шахед 131/136". Ворог поцілив у об'єкт транспортної інфраструктури.
Крім того, пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура, зокрема два приватні будинки та дах навчального закладу міста.
За попередніми даними постраждалих немає.
До слова, в ніч на 13 березня на Україну летіло 127 ворожих ударних дронів, а також одна балістична ракета "Іскандер-М". Сили ППО знешкодили більшість – 117 БпЛА, однак на 8 локаціях були зафіксовані влучання.
Де нещодавно гриміли вибухи?
Під вечір 12 березня ворог атакував портову інфраструктуру Одещини, запустивши ударні безпілотники. Внаслідок удару пошкоджено продуктовий склад – на місці спалахнула пожежа.
11 березня ворожі дрони атакували райвідділ поліції у Шостці, що на Сумщині. Постраждало десятки поліцейських.
Того ж дня безпілотники російської армії поцілили у м'ясокомбінат у Шевченківському районі Харкова. Приміщення підприємства зруйновано вщент. Двоє працівників загинуло, ще семеро отримали поранення.