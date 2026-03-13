О последствиях атаки информирует Николаевская областная государственная администрация.

Смотрите также Враг бил баллистикой и ударными БПЛА: сколько целей сбила украинская ПВО

Какие объекты пострадали от атаки врага?

В течение дня 12 марта российские войска нанесли несколько ударов беспилотниками типа "Шахед 131/136". Враг попал в объект транспортной инфраструктуры.

Кроме того, повреждениям подверглась гражданская инфраструктура, в частности два частных дома и крыша учебного заведения города.

По предварительным данным пострадавших нет.

К слову, в ночь на 13 марта на Украину летело 127 вражеских ударных дронов, а также одна баллистическая ракета "Искандер-М". Силы ПВО обезвредили большинство – 117 БПЛА, однако на 8 локациях были зафиксированы попадания.

Где недавно гремели взрывы?