Російські ЗМІ повідомляють, що у районі Приморсько-Ахтарська було дуже гучно у неділю, 2 липня. Соцмережами швидко поширилися кадри з місця подій, передає 24 Канал.
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Що кажуть про вибухи у Росії
За попередньою інформацією, "бавовна" сталася за 200 метрів від місцевого військового аеродрому. За версією пропагандистських ЗМІ держави-агресорки, це могла бути ракета, що, ймовірно, летіла у бік складу ПММ. Російські медіа припускають, що її збила ППО. Місцеві жителі чули вибух та зафільмували наслідки.
Глибина вирви – 4 метри, а її діаметр – 10 метрів. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що загиблих та постраждалих немає. За його словами, об'єкти інфраструктури та будинки також вціліли.
Наслідки "бавовни" у Краснодарському краю / Фото з соцмереж
Де розташований Приморсько-Ахтарськ: карта
Як відреагувала Україна
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім відреагував на бавовну у Росії у своїх соцмережах.
Тамань, спиш?
– написав він.
Активіст та блогер Сергій Стерненко теж прокоментував вибухи на території країни-агресорки. За його словами, це був ракетний удар. Волонтер зазначив, що хто саме і чим бив – невідомо. У своєму блозі він написав, що з Приморсько-Ахтарська росіяни запускали іранські дрони-камікадзе.
Ще кадри з місця вибуху у Приморсько-Ахтарську: відео
У Росії постійно щось вибухає
- Нагадаємо, що під час заколоту Євгенія Пригожина у Воронезькій області сталася серія потужних вибухів. У той день, 24 червня, російська армія атакувала трасу, по якій рухалися цивільні автівки.
- Раніше у Курську в районі аеропорту пролунали вибухи. Місцевий губернатор Роман Старовойт назвав їх "наслідком роботи російської ППО". За його словами, Курську область атакували дрони.