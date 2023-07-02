Російські ЗМІ повідомляють, що у районі Приморсько-Ахтарська було дуже гучно у неділю, 2 липня. Соцмережами швидко поширилися кадри з місця подій, передає 24 Канал.

Читайте також Вибухи на "Бальзамі": не на жарт запалало на хімзаводі в Нижньому Новгороді

Що кажуть про вибухи у Росії

За попередньою інформацією, "бавовна" сталася за 200 метрів від місцевого військового аеродрому. За версією пропагандистських ЗМІ держави-агресорки, це могла бути ракета, що, ймовірно, летіла у бік складу ПММ. Російські медіа припускають, що її збила ППО. Місцеві жителі чули вибух та зафільмували наслідки.

Глибина вирви – 4 метри, а її діаметр – 10 метрів. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що загиблих та постраждалих немає. За його словами, об'єкти інфраструктури та будинки також вціліли.

Наслідки "бавовни" у Краснодарському краю / Фото з соцмереж

