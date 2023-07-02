Российские СМИ сообщают, что в районе Приморско-Ахтарска было очень громко в воскресенье, 2 июля. По соцсетях быстро распространились кадры с места событий, передает 24 Канал.
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Что говорят о взрывах в России
По предварительной информации, "хлопок" произошел в 200 метрах от местного военного аэродрома. По версии пропагандистских СМИ государства-агрессора, это могла быть ракета, вероятно, летевшая в сторону склада ГСМ. Российские медиа предполагают, что ее сбила ПВО. Местные жители слышали взрыв и сняли последствия.
Глубина воронки – 4 метра, а ее диаметр – 10 метров. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что погибших и пострадавших нет. По его словам, объекты инфраструктуры и дома также уцелели.
Последствия "хлопка" в Краснодарском крае / Фото из соцсетей
Где расположен Приморско-Ахтарск: карта
Как отреагировала Украина
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отреагировал на хлопок в России в своих соцсетях.
Тамань, спишь?
– написал он.
Активист и блогер Сергей Стерненко тоже прокомментировал взрывы на территории страны-агрессора. По его словам, это был ракетный удар. Волонтер отметил, что кто именно и чем бил – неизвестно. В своем блоге он написал, что из Приморско-Ахтарского россияне запускали иранские дроны-камикадзе.
Еще кадры с места взрыва в Приморско-Ахтарске: видео
В России постоянно что-то взрывается
- Напомним, что во время мятежа Евгения Пригожина в Воронежской области произошла серия мощных взрывов. В тот день, 24 июня, российская армия атаковала трассу, по которой двигались гражданские автомобили.
- Ранее в Курске в районе аэропорта раздались взрывы. Местный губернатор Роман Старовойт назвал их "следствием работы российского ПВО". По его словам, Курскую область атаковали дроны.