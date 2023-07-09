Російські пропагандисти повідомили, що затор біля Кримського мосту як з боку півострова, так і з боку Кубані продовжує збільшуватися, пише 24 Канал. Він утворився буцімто після інциденту з крилатою ракетою, збитою в районі Керчі.

Дивіться також У Міноборони офіційно визнали, що саме Україна вдарила по Кримському мосту

Затори на Кримському мосту вже сягають 6 кілометрів

Російський телеграм-канал інформаційного центру з автомобільних доріг пише, що станом на 20:00 з боку Тамані перебуває 390 транспортних засобів. Час очікування близько двох годин.

У черзі з боку Керчі перебуває 780 транспортних засобів. Час очікування понад три години. Варто зазначити, що затор суттєво збільшився з боку Керчі.

Удень затор при в'їзді на Кримський міст з боку Росії сягнув 6 кілометрів. У Росії заявили, що збільшили кількість постів огляду і посилили їхню роботу.

Окупанти обіцяли протягом кількох годин усунути затор, однак не змогли з цим впоратися. Також слід звернути увагу, що пропагандисти писали, що нібито рух мостом було зупинено.

Що відомо про "бавовну" біля Кримського мосту

У районі Керчі вдень у неділю, близько 12 години, пролунало кілька гучних звуків, схожих на "роботу" ППО.

За даними ЗМІ, звуки, схожі на вибухи, пролунали один за одним, близько 3 – 4 разів.

Гауляйтер тимчасово окупованого Криму Серій Аксьонов заявив, що у районі Керчі нібито збили крилату ракету. Водночас він сказав, що пошкоджень та постраждалих немає.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що "бавовна" по-справжньому шокувала окупантів, вкотре нагадавши їм, що Росія на півострові тимчасово.

За його словами, прихильники Росії панікують і закликають окупантів захистити їх від звільнення Криму. Чубаров зазначив, що окупанти усвідомлюють неминучість повернення півострова під контроль України.

Для чого Росії затори на Кримському мосту

У Міноборони України підтвердили, що саме наші військові у жовтні 2022 року завдали удару по Керчинському мосту. Мета удару полягала в тому, щоб зламати логістику окупантів.

Як відомо, Росія використовує Кримський міст для того, щоб перекидати свої резерви на фронт в Україні.

Після того, як Британія передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow, у Росії бояться, що наші військові знищать міст. Щоб захистити міст, Росія штучно створює затори на Кримському мосту, щоб наші військові не могли завдати удару.

На відміну від росіян, українські військові не завдають ударів по цивільних, чим і користається Кремль.