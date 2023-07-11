Військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман зазначив, що зараз тривають основні кроки українського контрнаступу – на Азовське узбережжя. А саме на Мелітополь та Бердянськ. Про це він розповів 24 Каналу.

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Окупанти не будуть вчиняти супротив

Наступ Сил оборони рухається за визначеним сценарієм. Адже так і прогнозувалось, що головне завдання ЗСУ – перерізати шлях по суходолу між материковою Росією та тимчасово окупованим Кримським півостровом.

Коли нам це вдасться, то Крим опиниться в умовно оперативному оточенні. Залишиться єдина "артерія" з материковою частиною – через Кримський міст. Але й ми маємо можливості його знищити,

– наголосив військовий аналітик.

Для цього можна використати ті самі британські крилаті ракети Storm Shadow, тому що в їх тактико-технічних характеристиках вказано, що вони можуть уражати також і мости.

Коли угруповання окупантів опиниться в Криму без постачання усього необхідного з континентальної Росії і не матимуть можливості виїхати з півострова, то особливий супротив воно не буд вчиняти.

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Якщо росіяни в Криму, усвідомлять, що відрізані від усього і мають лише один прохід, який контролюється українськими силами, то не захочуть взагалі воювати. І вони почнуть масово здаватися в полон, щоб зберегти своє життя.

Існують прогнози, що ми можемо звільнити Крим, не заводячи туди війська. Це відбудеться, коли нам вдасться досягнути умовного оточення півострова,

– підкреслив Олексій Гетьман.

І тоді, на його думку, використовуючи артилерію, будемо атакувати військові об'єкти ворога в Криму, примусимо його підписати капітуляцію. І далі виникне єдина проблема, де тримати велику кількість полонених окупантів.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський заявив, що завдяки активному просуванню ЗСУ на Півдні, наші Сили оборони рано чи пізно вийдуть до адміністративного кордону з Кримом. І тоді найімовірніше ослаблений Владімір Путін "буде змушений шукати діалогу з цивілізованим світом".

Що відбувається у тимчасово окупованому Криму