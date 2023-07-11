Військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман зазначив, що зараз тривають основні кроки українського контрнаступу – на Азовське узбережжя. А саме на Мелітополь та Бердянськ. Про це він розповів 24 Каналу.
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Окупанти не будуть вчиняти супротив
Наступ Сил оборони рухається за визначеним сценарієм. Адже так і прогнозувалось, що головне завдання ЗСУ – перерізати шлях по суходолу між материковою Росією та тимчасово окупованим Кримським півостровом.
Коли нам це вдасться, то Крим опиниться в умовно оперативному оточенні. Залишиться єдина "артерія" з материковою частиною – через Кримський міст. Але й ми маємо можливості його знищити,
– наголосив військовий аналітик.
Для цього можна використати ті самі британські крилаті ракети Storm Shadow, тому що в їх тактико-технічних характеристиках вказано, що вони можуть уражати також і мости.
Коли угруповання окупантів опиниться в Криму без постачання усього необхідного з континентальної Росії і не матимуть можливості виїхати з півострова, то особливий супротив воно не буд вчиняти.
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Якщо росіяни в Криму, усвідомлять, що відрізані від усього і мають лише один прохід, який контролюється українськими силами, то не захочуть взагалі воювати. І вони почнуть масово здаватися в полон, щоб зберегти своє життя.
Існують прогнози, що ми можемо звільнити Крим, не заводячи туди війська. Це відбудеться, коли нам вдасться досягнути умовного оточення півострова,
– підкреслив Олексій Гетьман.
І тоді, на його думку, використовуючи артилерію, будемо атакувати військові об'єкти ворога в Криму, примусимо його підписати капітуляцію. І далі виникне єдина проблема, де тримати велику кількість полонених окупантів.
Що відбувається у тимчасово окупованому Криму
- Видання Military Media Center повідомляє, що росіяни на півострові готуються до його оборони. Вони будують фортифікаційні споруди. Зокрема окупанти посилюють охорону перешийків, які поєднують Крим з материковою Україною.
- Крім того, російські загарбники намагаються убезпечити Кримський міст. Вони влаштовують ретельну перевірку машин, що мають перетнути міст та потрапити до Криму. Через це на Кримському мосту створилися багатокілометрові затори.
- А до того ж 9 липня у Керчі пролунала "бавовна". За офіційною версією росіян – їхні ППО збила крилату ракету. Після чого біля Кримського моста з'явилось задимлення, а рух через нього на певний час було припинено. Проте окупаційна влада стверджує, що це нібито не було пов'язане з ракетною атакою.