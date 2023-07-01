Ведь взрывы во временно оккупированном Крыму, которых в последнее время становится все больше, уже ни для кого не сюрприз. О пробках с самого утра сообщили российские СМИ и телеграм-каналы, пишет 24 канал.

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В пробке стоят более 5 часов

Заметим, что пробка образовалась на въезде на Керченский мост именно со стороны Краснодарского края. Сначала ее длина достигала 5 километров, однако впоследствии она выросла до всех 9. Следовательно, чтобы попасть на мост, водителям пришлось часами ждать под палящим солнцем. Иногда – более 5 часов.



Длиннейшая пробка в России / Скриншот с телеграм-канала InformNapalm

Как объяснил так называемый "министр транспорта" Крыма Николай Лукашенко, причиной стал тщательный "мониторинг обзорных мероприятий". А на человеческом языке – тщательная проверка каждого автомобиля.

Другие же росСМИ со ссылкой на управление ведомственной охраны министерства транспорта России объясняют, что такая автомобильная очередь "связана с ростом трафика и увеличением количества подлежащего досмотру багажа".

Чтобы хоть как-то помочь ситуации, в России увеличили штат сотрудников на линиях осмотра и усилили контроль за их работой. Только к вечеру пробка стала сокращаться, однако все еще достигает 7 километров.

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Вероятно, боятся не только партизан "Атеш"

Вероятно, такие меры безопасности в России связаны, в частности, с тем, что во временно оккупированном Крыму ожидают диверсантов, которые могут заехать со стороны болот.

А кто сейчас самый страшный диверсант в России? Правильно, мятежники ЧВК "Вагнера". Возможно, какие-то внимательные люди передали в ФСБ информацию, что вагнеровцы готовятся завезти в Крым взрывчатку и боеприпасы, потому что договоренности со стороны Кремля не выполнены в полном объеме,

– сообщили в телеграм-канале InformNapalm.

Также можно предположить, что такая усиленная проверка автомобилей происходит и потому, что россияне ожидают "хлопка" не только на территории самого Крыма, но и на фоне контрнаступления Украины теракта на Крымском мосту.

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