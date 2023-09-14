Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, українські бійці закріплюємось на зайнятих позиціях в районі Андріївки. Вона повідомила, що Сили оборони рухаються вперед на Бахмутському напрямку.

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У районі Андріївки тривають бої

Зокрема, на північному флангу ворог намагається відбити втрачені позиції, а на південному – наші бійці успішно просуваються. Маляр зазначила, що основні бої тривають в районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки