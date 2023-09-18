Окупанти в червні підірвали Каховську греблю. Минуло кілька місяців і тепер на місці водосховища пустеля.

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Нові кадри екоциду

Керівник Офісу Президента поділився свіжим записом із Каховським водосховищем. На місці, де колись були кубометри води, тепер ростуть бур'яни та лежить велике каміння. Важко навіть уявити, якої шкоди окупанти завдали флорі та фауні України своїм терактом на Каховській ГЕС.

Нові кадри Каховського водосховища: дивіться відео

Росіяни всіма можливими способами намагаються нищити Україну. Що стосується Каховського водосховища, то це справжній екоцид. Збитки, яких зазнала Україна, просто колосальні.

Зокрема, Одеський зоопарк прихистив майже 300 тварин, яких прибило до берега. Наразі всіх тварин відпустили на волю.

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