Ігор Кузін – головний державний санітарний лікар – заявив, що штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації вже завершив роботу. Надалі екстрені служби контролюватимуть ситуацію за своїми напрямками.

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Як вдалося запобігти спалахам інфекцій

У МОЗ уточнили, що до зони надзвичайної ситуації потрапили 180 населених пунктів. Мовиться про територію Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей. Загалом у них мешкали 900 тисяч людей.

Без доступу до питної води залишилися майже 700 тисяч українців. Щоб запобігти спалахам інфекційних хвороб, доставили 148 тисяч тонн питної і технічної води. Окрім того, центр контролю та профілактики хвороб видали 237 тисяч таблеток для знезараження питної води.

Загалом вдалося сформувати 97 груп оперативного реагування. Мовиться про біологічні, хімічні та радіаційні загрози. Особливу увагу приділили погіршенню санітарної ситуації. Для цього розгорнули три інфекційних хаби. У них мали лікувати пацієнтів з підозрами на гострі кишкові інфекції та холеру.

Ці заклади були забезпечені спеціальними наборами медикаментів, більше ніж три тисячі людей із гострою кишковою інфекцією були обстежені на холеру – холери не виявлено в жодному випадку,

– наголосив Кузін.

Окрім того, фахівці дослідили понад 100 проб ґрунту на територіях Миколаївської та Херсонської областей.

Підрив Каховської ГЕС

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС 6 червня 2023 року. Це сталося зсередини. Згодом повідомили, що станція відновленню не підлягає. Весь світ був шокованим черговим воєнним злочином Росії. Будинки місцевих жителів просто пливли за течією.

Володимир Зеленський розповів, що Каховську ГЕС окупанти замінували ще минулого року.