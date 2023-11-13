Соответствующий приговор вынес Лычаковский райсуд Львова, сообщает 24 Канал. Рассмотрение уголовного производства проходило в форме специального судебного производства из-за отсутствия обвиняемого, поскольку Кива скрывается на территории России.

Смотрите также Кива получил еще одно подозрение: за что на этот раз

Суд признал Киву виновным по нескольким статьям Уголовного Кодекса, в частности:

публичным призывам к насильственному изменению и свержению конституционного строя и захвату государственной власти лицом, являющимся представителем власти, с использованием средств массовой информации;

государственной измене – действиях, умышленно совершенных гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины путем предоставления иностранному государству помощи в проведении взрывной деятельности против Украины;

публичном использовании символики коммунистического тоталитарного режима лицом, являющимся представителем власти;

публичным призывам к агрессивной войне.

В суде отметили, что приговор законной силы еще не вступил в силу, в течение 30 дней со дня его провозглашения Кива может обжаловать его.

Дела против Кивы

Еще в мае 2022 года Илью Киву объявили в международный розыск. Находясь в России и выступая перед пропагандистами, он предлагал физически устранить президента и наших чиновников, а также призвал к ведению агрессивной войны на территории Украины.

Из последних бессмысленных заявлений Кивы были нарративы, что якобы "Израиль захватит Украину".