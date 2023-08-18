Государственное бюро расследований объяснило, что бывший нардеп продолжает распространять среди людей антиукраинскую пропаганду. Кстати, Кива неоднократно распространял фейки – однажды даже заявил о "интервью мертвого Буданова".

Смотрите также "Поставим их на колени": скандальный Кива предложил "разрушительный удар" по экономике Турции

Что известно о новом подозрении Киви

Бывшему народному депутату Украины доложено о подозрении в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и пропаганде войны,

– заявили в ДБР.

Следователи установили, что Илья Кива в своих многочисленных публикациях:

создавал для общественности образ врага из нынешней украинской власти, которую якобы "нужно сдерживать от агрессии";

нагнетал антивластные настроения в украинском обществе;

оправдывал захватническую войну России против Украины;

героизировал и оправдывал любые военные действия россиян.

"Подстрекал" украинскую аудиторию против патриотически настроенных соотечественников, а российскую – против украинцев. Он пропагандировал целесообразность разрешения "противоречеств" с применением военной силы и масштабного использования вооруженных сил России на территории нашего государства,

– объяснили в Государственном бюро расследований.

Если вину по статьям докажут, то ему грозит до 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

По данным следствия, Илья Кива скрывается за границей, он объявлен в международный розыск.

Какие подозрения уже есть у Киви