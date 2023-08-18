Государственное бюро расследований объяснило, что бывший нардеп продолжает распространять среди людей антиукраинскую пропаганду. Кстати, Кива неоднократно распространял фейки – однажды даже заявил о "интервью мертвого Буданова".
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Что известно о новом подозрении Киви
Бывшему народному депутату Украины доложено о подозрении в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и пропаганде войны,
– заявили в ДБР.
Следователи установили, что Илья Кива в своих многочисленных публикациях:
- создавал для общественности образ врага из нынешней украинской власти, которую якобы "нужно сдерживать от агрессии";
- нагнетал антивластные настроения в украинском обществе;
- оправдывал захватническую войну России против Украины;
- героизировал и оправдывал любые военные действия россиян.
"Подстрекал" украинскую аудиторию против патриотически настроенных соотечественников, а российскую – против украинцев. Он пропагандировал целесообразность разрешения "противоречеств" с применением военной силы и масштабного использования вооруженных сил России на территории нашего государства,
– объяснили в Государственном бюро расследований.
Если вину по статьям докажут, то ему грозит до 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
По данным следствия, Илья Кива скрывается за границей, он объявлен в международный розыск.
Какие подозрения уже есть у Киви
- Ильи Киве уже сообщали о подозрении в апреле 2023 года в госизмене и нарушении территориальной целостности, пропаганде войны и призывах к насильственной смене власти. Тогда экс-нардеп публично призвал российские власти к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине.
- После этого в августе 2023 года Киве сообщили о подозрении через вероятную ложь в декларации. В частности, он в 2020 году мог скрыть объект недвижимого имущества в поселке Козин Киевской области, который стоит более 4 миллионов гривен.
- Стоит заметить, что у Кивы уже было дело по жемовой ямы, на которую он не имел ни документов, ни прав. Вместо этого пользовался схемой, чтобы получить деньги. Подробнее об этом читайте по ссылке.