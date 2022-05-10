В ГБР также отметили, что обвинительный акт в отношении Кивы уже был передан в суд.

Важно ГБР задержало доверенных лиц Кивы, которые должны были организовывать провокации с титушками в Одесской области

В чем обвиняют Киву

Следователи ГБР закончили расследование в отношении бывшего народного депутата за антиукраинские действия. Илью Киву обвиняют в:

государственной измене,

пропаганде войны,

посягательстве на территориальную целостность,

призывах к захвату государственной власти и распространению коммунистической символики.

Сотрудники ГБР установили, что бывший депутат, находясь на территории России, принял участие в одном из пропагандистских шоу на российском телевидении. Илья Кива публично призвал высшее руководство России к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине.

Он предлагал физически устранить президента Украины и других чиновников государства, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории нашей страны. Ранее следственный судья разрешил осуществление специального (заочного) досудебного расследования,

– пояснили в ГБР.

Как Кива стал экс-депутатом

После того как Россия напала на Украину 24 февраля, Илья Кива решил скрыться в Испании. Одиозный экс-политик заявил, что это не его война.

Генпрокурор Ирина Венедиктова 6 марта подписала Киве сообщения о подозрении в госизмене и публичных призывах к изменению границ территории Украины. Впоследствии ГБР объявило его в розыск .

подписала Киве сообщения о подозрении в госизмене объявило его в розыск Однопартийцы скандального политика исключили его из фракции "Оппозиционная платформа - При жизни".

Отметим, что Илья Кива известен своими одиозными высказываниями и антиукраинскими взглядами. К примеру, год назад он назвал Украину шлюхой. Ранее он также называл украинцев "рабами" и рассказывал о якобы зависимости государственных структур в Украине от США.

В этом контексте следует напомнить, что у Кивы есть справка из психбольницы. Именно благодаря выводу психиатра о несудимости ему удалось добиться пересмотра своего дела, а затем сделать карьеру в МВД и стать народным депутатом.