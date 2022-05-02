Спецслужбы России через подконтрольных представителей криминалитета хотели дестабилизировать ситуацию в Одесской области путем подстрекательства к массовым беспорядкам и организации массовых протестов, которые могли бы привести к подрыву государственности и свержению государственного строя Украины.

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Задержаны два "помощника" Кивы

Однако Государственное бюро расследований в рамках широкомасштабной спецоперации задержало двух доверенных лиц Ильи Кивы, которые должны были организовывать все эти провокационные акции в Одесской области с привлечением "титушек".

Один из доверенных лиц Кивы должен был организовать по заказу запрещенной "ОПЗЖ" провокационные акции в Одессе и других регионах Украины. Задержанный по заказу Кивы отвечал за сбор "спортсменов" в Одессе и обеспечивал их участие в акциях и митингах на территории страны.

Еще один задержанный "помощник" Кивы скрывался от стражей порядка на Закарпатье. Он отвечал за подбор "титушек", которые должны были охранять представителей политической партии "ОПЗЖ" во время массовых мероприятий в Одесской и Киевской областях.

В ГБР сообщают, что во время акций доверенный Кивы давал указания, что делать участникам, в том числе речь идет и об использовании физической силы. Также известно, что массовые акции финансировались представителями политической партии "ОПЗЖ".

В общей сложности ГБР установило уже более 30 "титушек", которых руководство политической партии "ОПЗЖ" использовало в качестве силового блока.

Причастность всех задержанных к организации провокаций в Одессе 2 мая 2022 еще проверяется.

Годовщина трагедии в Одессе

Напомним, что в этот день 2 мая 2014 года в результате столкновений, спровоцированных пророссийскими вооруженными наемниками со сторонниками европейского курса независимой Украины, а также из-за пожаров в Доме профсоюзов погибли 48 человек, еще 250 человек пострадали.

Рупор Кремля Кива

Илья Кива является одним из рупоров Кремля в войне против Украины. Перед началом войны он успел бежать в Испанию, а уж оттуда перебраться в Москву. Сейчас же на территории России Кива занимается распространением русских фейков.

Также известно, что предатель обратился к Путину с просьбой предоставить ему политическое убежище и гражданство России, и поклялся "верно выполнять возложенные на него задачи".

Суд разрешил ГБР проводить заочное расследование по антиукраинским действиям Ильи Кивы.

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