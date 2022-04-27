Илья Кива перед началом войны успел бежать в Испанию, а уже оттуда перебраться в Москву. Там он занимается распространением российских фейков.

В то же время Кива, Медведев и даже Путин: кто получал госнаграды Украины

Бежать из Украины Кива решил после того, как его обвинили в государственной измене. После бегства его лишили депутатского мандата.

Пока же суд разрешил Государственному бюро расследований проводить заочное расследование в отношении него. Однако пока ГБР так и не объявило его в международный розыск. Хотя скоро это могут сделать.

"У нас еще очень много идей, как работать в отношении указанного лица. Будем применять к нему все предусмотренные законом процедуры. И мы сделаем все, чтобы даже задержать его физически. Насколько нам это удастся, покажет время и, как я люблю говорить, определенная оперативная удача", – рассказал начальник Главного следственного управления ГБР Александр Удовиченко.

Пока Кива сидит в Москве и требует от российских властей и дальше обстреливать Украину. И даже использовать ядерное оружие.

Кроме того, сам Кива решил попросить российское гражданство.