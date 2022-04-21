Кива назвал себя "дисциплинированным" и пообещал, что поможет России бороться за "интересы наших братских народов". Об этом со ссылкой на канал Ильи Кивы сообщает 24 канал.

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Кива назвал полномасштабную войну России против Украины "освобождением". Он также заявил, что Украина "должна стать частью России"

В этот непростой период для России, взявшей на себя "миссию" "освобождения" Украины, я хочу и готов разделить все бремя. Я дисциплинированный, сильный человек, осознающий ответственность за свои поступки, готовый стать в строй России и продолжить борьбу за интересы наших братских народов. Прошу разрешить предоставить мне политическое убежище и возможность быть гражданином России,

– заявил предатель Украины.

Кроме того, он поклялся на верность Путину, пообещав выполнять возложенные на него "обязанности", "укреплять границы" и, конечно, защищать Россию.



Обращение Кивы к Путину / Фото с канала Кивы

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