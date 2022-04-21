Новый пакет санкций в Великобритании объяснили тем, что их разведка подтвердила, что Россия намеренно бомбит критически важную и гражданскую инфраструктуру, особенно в Мариуполе. Следовательно, под санкции попали как "генералы, которые совершают зверства на передовой, так и отдельные лица или бизнес, которые поддерживают войска Путина".

Среди них нашлось место и для бывшего народного депутата Ильи Кивы. После начала войны он сбежал в Россию, откуда стал распространять кремлевскую пропаганду.

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"Кива подорвал территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, поддерживая вторжение России в Украину. На него распространяется запрет на поездки и замораживание активов", – говорится в заявлении британского правительства.

Стоит отметить, что Кива очень часто "видит британский след" в происходящем в Украине. Например, геноцид украинцев в Буче, который совершили российские оккупанты, по мнению Кивы – это "провокация со стороны Украины, которая срежиссирована британской спецслужбой MI6". Тайная служба разведки Британии также якобы "причастна" к задержанию Виктора Медведчука – бывшего однопартийца Кивы и кума российского диктатора Владимира Путина.

Сам Илья Кива был лишен депутатского мандата в Украине. И скрывается сейчас в России.