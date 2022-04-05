Российская пропаганда всегда могла найти в Украине циничных подонков, готовых работать для ее интересов. В том числе – и среди народных депутатов. В 2014 году таким был Олег Царев из "Партии регионов". Ему на замену в 2022 году (хотя гораздо раньше) пришел Илья Кива из ОПЗЖ.

Стоит внимания Разные реальности: пока мир шокирован зверствами в Буче, Россия создает фейки о "живых трупах"

Еще в феврале 2022 года, до вторжения российских войск в Украину, Кива сбежал в Испанию. А уже потом перебрался в Россию, откуда продолжает поливать нашу страну дерьмом.

Именно Кива стал тем рупором Кремля, через который российская пропаганда пытается распространить свои фейки. На этот раз – о геноциде украинцев в Буче. Он убежден, что это "провокация со стороны Украины, срежиссированная британской спецслужбой MI6".

Болезненные заявления Кивы можно было бы проигнорировать. Ведь психические проблемы Кивы документально подтверждены.

История психической болезни Кивы

27 сентября 2011 Киву задержали в ресторане за вымогательство взятки. Он тогда был заместителем начальника Управления по защите прав потребителей в Полтавской области, и требовал 1,5 тысячи долларов у предпринимателя.

Расследование и суд длились долго. В декабре 2013 года Октябрьский райсуд Полтавы признал Илью Киву виновным в получении взятки. Правда, наказанием для него стали только штраф в размере 10 тысяч гривен и запрет занимать должности государственной службы на один год.

Среди смягчающих обстоятельств суд принял во внимание, что Кива "находился на лечении в Полтавской областной клинической психиатрической больнице с диагнозом – последствия черепно-мозговой травмы с психопатизацией личности, является инвалидом 2 группы, имеет болезненное состояние здоровья в результате перенесенных закрытых черепно-мозговых травм".

Что такое психопатизация Это состояние личности, которое определяется отдельными дисгармоничными проявлениями ее характера. Пороки проявляются в нравственной сфере. Отмечается пренебрежение принципами долга, понятиями чести и порядочности. При этом диапазон моральных отклонений может быть очень широким – от безразличия к судьбе ближних до нескрываемого цинизма и безнравственности.

Сам Кива в одном из интервью заявил, что у него во время нахождения в СИЗО начались эпилептические припадки. Правда, впоследствии прекратились. Из-за чего комиссия сочла его здоровым. Случилось это после решения суда. Правда, когда в августе 2014 года состоялся пересмотр приговора суда, психическая болезнь Кивы снова была учтена.

Смотрите подробнее об истории болезни Кивы

Кива уже не в первый раз используется кремлевскими пропагандистами в собственных целях. Именно он постоянно заявлял, что Президент Украины Владимир Зеленский покинул Украину – якобы он в Польше, а впоследствии писал и о Румынии, распространяя очередные российские фейки.