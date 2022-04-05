Російська пропаганда завжди могла знайти в Україні цинічних покидьків, які готові були працювати для її інтересів. У тому числі – і серед народних депутатів. У 2014 році таким був Олег Царьов з "Партії регіонів". Йому на заміну у 2022 році (хоча набагато раніше) прийшов Ілля Кива з ОПЗЖ.

Варте уваги Різні реальності: поки світ шокований звірствами в Бучі, Росія створює фейки про "живих трупів"

Ще в лютому 2022 року, до вторгнення російських військ до України, Кива втік до Іспанії. А вже згодом перебрався до Росії, звідки продовжує поливати нашу країну лайном.

Саме Кива став тим рупором Кремля, через який російська пропаганда намагається поширити свої фейки. Цього разу – про геноцид українців у Бучі. Він переконаний, що це "провокація зі сторони України, яка зрежисована британською спецслужбою MI6".

Хворобливі заяви Киви можна було б і проігнорувати. Адже психічні проблеми Киви документально підтверджені.

Історія психічної хвороби Киви

27 вересня 2011 року Киву затримали в ресторані за вимагання хабаря. Він тоді був заступником начальника Управління захисту прав споживачів у Полтавській області. І вимагав 1,5 тисячі доларів у підприємця.

Розслідування та суд тягнулися довго. У грудні 2013 Жовтневий райсуд Полтави визнав Іллю Киву винним в отриманні хабаря. Правда покаранням для нього стали лише штраф у розмірі 10 тисяч гривень та заборона посідати посади державної служби на один рік.

Серед пом’якшуючих обставин суд взяв до уваги, що Кива "перебував на лікуванні в Полтавській обласній клінічній психіатричній лікарні з діагнозом наслідки черепно-мозкової травми з психопатизацією особистості, є інвалідом 2 групи, має хворобливий стан здоров’я внаслідок перенесених закритих черепно-мозкових травм".

Що таке психопатизація

Це стан особистості, що визначається окремими дисгармонійними проявами її характеру. Вади виявляються в моральній сфері. Відзначається нехтування принципами боргу, поняттями честі та порядності. При цьому діапазон моральних відхилень може бути дуже широким – від байдужості до долі ближніх до неприхованого цинізму та аморальності.

Сам Кива в одному з інтерв'ю заявив, що в нього під час перебування в СІЗО почалися епілептичні припадки. Правда згодом припинилися. Через що комісія визнала його здоровим. Сталося це після рішення суду. Правда коли в серпні 2014 року відбувся перегляд вироку суду, психічну хворобу Киви знову було враховано.

Дивіться детальніше про історію хвороби Киви

Кива вже не вперше використовується кремлівськими пропагандистами у своїх цілях. Саме він постійно заявляв, що Президент України Володимир Зеленський покинув Україну – ніби то він в Польщі, а згодом писав і про Румунію, поширюючи чергові російські фейки.