Свое "гениальное" предложение он описал в своем телеграм-канале. Более того, Кива грозится поставить Турцию "на колени", сообщает 24 Канал.

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"Дрожи Эрдоган"

На пресс-конференции с Президентом Украины Реджеп Эрдоган заявил, что наша страна имеет право на вступление в НАТО. Более того, он подчеркнул, что Турция будет поддерживать Украину и после войны. Это спровоцировало настоящую истерику у россиян.

В дело решил потеряться скандальный Кива, который предложил нанести "разрушительный удар, который поставит турок на колени". Так, предатель предлагает сдать билеты и не летать этим летом на отдых в Турцию. Кива считает, что это будет ударом по экономике страны, ведь она живет на российских туристах.

Сдайте билеты и не летайте этим летом в Турцию на отдых! И вы поставите их этим на колени! Турки живут с ваших путевок! Будем принципиальны – объявим бойкот туркам! Зачем платить деньги тем, кто только и ищет возможности тебя на**ать?

– говорится в сообщении Киви.



Кива предлагает объявить бойкот Турции / скриншот из соцсетей

Россияне набросились с проклятиями на Эрдогана

На заявления Эрдогана в России отреагировали достаточно резко. На турецкого президента набросились с проклятиями и бранью, а сеть просто взорвалась их истерикой.

Да, разгневанные россияне предложили целый "бизнес-план", как разрушить экономику Турции. Кое-кто, как и скандальный Кива, предлагал бойкотировать "изменников" и не ехать туда на отдых. Другие считают, что не нужно покупать турецкие овощи, фрукты и продукты, которые можно найти в России. Однако больше всего россияне "взорвались" из-за газа, поставляемого Россией в Турцию. В этом вопросе наиболее радикальные путинские сторонники предлагают оставить страну без газоснабжения из-за "измены".

Некоторые "храбрецы" даже начали критиковать Путина якобы за его "терпимость" и поставки оружия "турецким друзьям".