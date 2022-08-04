Так, его подозревают в декларировании недостоверной информации. Поскольку сейчас кивы нет в Украине, подозрение вручили заочно.

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Ложь об особняке в Козине

Речь идет о декларации за 2020 год. Предполагается, что кива скрыл объекта недвижимого имущества в поселке Козин Киевской области. Его стоимость – более 4 миллионов гривен.

Досудебное расследование в производстве продолжается. Правоохранители проверяют факты возможного недекларирования бывшим должностным лицом и другого имущества.