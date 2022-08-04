Так, його підозрюють у декларуванні недостовірної інформації. Оскільки зараз киви немає в Україні, підозру вручили заочно.

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Брехня про маєток у Козині

Мовиться про декларацію за 2020 рік. Припускають, що кива приховав об'єкту нерухомого майна у селищі Козин Київської області. Його вартість – понад 4 мільйони гривень.

Досудове розслідування у провадженні триває. Правоохоронці перевіряють факти можливого недекларування колишнім посадовцем й іншого майна.

Попередня справа киви

У травні 2022 року Верховний Суд прийняв остаточне рішення щодо 1,2 мільйона гривень, які кива отримав від жомової ями. Гроші стягнули на користь держави.

Нагадаємо, під час своєї каденції нардеп здавав в оренду жомову яму. Він не мав на неї ані жодних документів, ані прав. Тож гроші одіозний нардеп "заробляв" завдяки фіктивній схемі.

До речі, журналісти видання Bihus ще у 2020 році провели розслідування, у якому розповіли про схеми киви.