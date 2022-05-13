Відповідне рішення ухвалив Верховний Суд України. А повідомили про це у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

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Необґрунтовані активи стягнуть на користь України

У рішенні йдеться про те, що на користь держави стягнуть 1,2 мільйона гривень. Це необґрунтовані активи, які належать колишньому народному депутатові Іллі Киві.

Слідству вдалося з'ясувати, що під час своєї каденції Ілля Кива здавав в оренду жомову яму. Причому він не мав на неї ані жодних документів, ані прав. Відповідно, заробляв кошти одіозний нардеп завдяки фіктивній схемі.

Ілля Кива отримав за оренду жомової ями 1 мільйон 242 тисячі та 236 гривні. Крім того, на його рахунок надійшли ще 10 тисяч гривень. Це були комісійні надходження, які він отримав за проведення безготівкових банківських операцій.

У Верховному Суді погодилися з висновками як Вищого антикорупційного суду, так і Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Результатом і стала конфіскація 1,2 мільйона гривень, незаконно отриманих за здавання в оренду жомової ями Іллею Кивою.