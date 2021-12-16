Виконавче провадження щодо стягнення з Киви "жомового мільйона" зареєстрували 13 грудня. Воно з'явилося і в Автоматизованій системі виконавчого провадження.

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Також скандальний нардеп Кива опинився і в Єдиному реєстрі боржників. Якщо він не погасить борг добровільно, то з нього почнуть стягувати гроші примусово.

Інформацію про те, що мовиться саме про цю справу, виданню підтвердив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Денис Демків. "Ми звернулися до виконавчої служби для стягнення цієї суми, коли рішення суду набуло законної сили", – сказав Демків. Та уточнив, що йдеться про Печерський відділ.



Інформація про справу Киви в Автоматизованій системі виконавчого провадження / Скриншот





Дані про Киву в Єдиному реєстрі боржників / Скриншот

Жомова яма Киви: коротко

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