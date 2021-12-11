Про це у програмі "Перші особи" з Оленою Трибушною на 24 каналі розповів голова Нацагентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков. За його словами, це вдалось зробити шляхом нескладної цивільної процедури.

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Новіков зауважив, що наразі Національне агентство направило до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 6 матеріалів за фактами необґрунтованих активів. Власне один із них щодо Киви вже розглянули, а йому це явно не подобається.

Він погрожує, але в телеграмі,

– підкреслив очільник НАЗК.

Інших політиків теж перевіряють

Також Новіков відмітив, що, окрім Киви, матеріали спрямовують і за фактами незаконного збагачення високопосадовців. Наприклад, щодо ексвиконувача обов'язків керівника Держбюро розслідувань.

Зауважте! Голова НАЗК пояснив, що в Україні унікальна у світі система логістичного контролю. Вона зафіксувала 700 випадків незаконного збагачення та 1 500 випадків необґрунтованих активів.

Новіков пояснив, що зараз усі кейси перебувають на перевірці аналітиків Нацагентства. "Після цього їх спрямують до САП, НАБУ чи Нацполіції (залежить від суб'єктів, які допустили такі порушення), щоб стягнути гроші на користь платників податків", – додав він.

Інтерв'ю з Новіковим та Артемом Ситником у програмі "Перші особи": дивіться відео

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