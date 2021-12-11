Об этом в програме "Первые лица" с Еленой Трибушной на 24 канале рассказал председатель Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков. По его словам, это удалось сделать путем несложной гражданской процедуры.

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Новиков отметил, что сейчас Национальное агентство направило в Специализированную антикоррупционную прокуратуру 6 материалов по фактам необоснованных активов. Собственно один из них насчет Кивы уже рассмотрели, а ему это явно не нравится.

Он угрожает, но в телеграме,

– подчеркнул глава НАПК.

Других политиков тоже проверяют

Также Новиков отметил, что, кроме Кивы, материалы направляют и по фактам незаконного обогащения чиновников. Например, в отношении экс-исполнителя обязанностей руководителя Госбюро расследований.

Заметьте! Глава НАПК пояснил, что в Украине уникальная в мире система логистического контроля. Она зафиксировала 700 случаев незаконного обогащения и 1 500 случаев необоснованных активов.

Новиков пояснил, что сейчас все кейсы находятся на проверке аналитиков Нацагентства. "После этого их направят в САП, НАБУ или Нацполицию (зависит от субъектов, которые допустили такие нарушения), чтобы взыскать деньги в пользу налогоплательщиков", – добавил он.

Интервью с Новиковым и Артемом Сытником в програме "Первые лица": смотрите видео

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