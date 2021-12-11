Об этом в програме "Первые лица" с Еленой Трибушной на 24 канале рассказал председатель Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков. По его словам, это удалось сделать путем несложной гражданской процедуры.
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Новиков отметил, что сейчас Национальное агентство направило в Специализированную антикоррупционную прокуратуру 6 материалов по фактам необоснованных активов. Собственно один из них насчет Кивы уже рассмотрели, а ему это явно не нравится.
Он угрожает, но в телеграме,
– подчеркнул глава НАПК.
Других политиков тоже проверяют
Также Новиков отметил, что, кроме Кивы, материалы направляют и по фактам незаконного обогащения чиновников. Например, в отношении экс-исполнителя обязанностей руководителя Госбюро расследований.
Новиков пояснил, что сейчас все кейсы находятся на проверке аналитиков Нацагентства. "После этого их направят в САП, НАБУ или Нацполицию (зависит от субъектов, которые допустили такие нарушения), чтобы взыскать деньги в пользу налогоплательщиков", – добавил он.
Интервью с Новиковым и Артемом Сытником в програме "Первые лица": смотрите видео
Жомовая яма Кивы: главное
- Кива указал доход в 1,2 миллиона гривен от жомовой ямы в декларации за 2019 год. Яма имеет площадь 400 квадратных метров, ее использовали для отходов по производству сахара.
- Журналисты-расследователи Bihus.Info съездили на место, где по документам была жомовая яма. Охранник признался им, что яму в течение года не использовали по назначению.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура требовала взыскать с депутата 1,2 миллиона гривен в доход страны. В декларации Кивы за 2020 год жомовой ямы уже не было.
- Более того, следователи установили, что пророссийский политик использовал жомовую яму, не будучи владельцем и не имея прав на владение ею.